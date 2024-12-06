Dolar
34.80
Euro
36.87
Altın
2,631.44
ETH/USDT
3,913.90
BTC/USDT
99,242.00
BIST 100
10,079.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ta düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Gültekin Yetgin  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Giresun

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bu yılın ağustos-ekim döneminde borsalarda 286 bin 826 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 70 bin 685 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 55 bin 301 tonla Ordu, 51 bin 398 tonla Düzce/Bolu, 39 bin 608 tonla Giresun takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz Yargıtay tarafından reddedildi
MİT'in insan kaçakçılarına yönelik operasyonu sonucunda 13 kişi tutuklandı
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakaladı
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Benzer haberler

Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Bedensel engelli çift hayatın zorluklarını birlikte aşıyor

Köylerdeki çocuklar Gezici Kütüphane'nin yolunu gözlüyor

Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü

Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü
70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor

70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor
Hayalini gerçekleştirip doktor oldu, hemşire annesiyle aynı hastanede görev yapıyor

Hayalini gerçekleştirip doktor oldu, hemşire annesiyle aynı hastanede görev yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet