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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a inceleme

Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 28.12.2022
Ticaret Bakanlığından Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a inceleme

Ankara

Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir."

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