Yaşam

Muradiye Şelalesi sonbaharın renklerine bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, sonbahar renklerinin bir arada görülebildiği doğasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Muradiye Şelalesi sonbaharın renklerine bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Van

Bendimahi Çayı'nda yaklaşık 20 metre yükseklikten akan ve manzarasıyla turistlerin ilgisini çeken şelale ve çevresi, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Çevresindeki ağaçların sararmasıyla sonbaharın tüm renklerinin görülebildiği şelalenin bulunduğu alana gelenler, güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntülüyor.

İşletme sahibi Ramazan Çoksu, AA muhabirine, şelalenin doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancıların uğrak yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarını gözlemleyebildiğini aktaran Çoksu, ayrıca manzaranın da görüntülendiğini belirtti.

Çoksu, şunları kaydetti:

"Şelalenin çevresi sonbaharın renklerine büründü. Ağaçlardan dökülen yapraklar doğanın rengiyle bütünlük oluşturdu. Her mevsim ayrı bir doğal güzelliğe bürünen şelaleyi ziyaret edenler, burayı cep telefonlarıyla fotoğraflıyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

Denizli'den gelen Büşra Ay ise şelalenin manzarasına hayran kaldığını ifade ederek, "Şelalenin sonbaharda çok güzel olduğunu duyduk. Arkadaşlarımla gezmeye geldim. Manzarayı fotoğrafladık. Buradaki güzellikleri herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

