Dolar
41.98
Euro
48.71
Altın
4,068.94
ETH/USDT
3,841.50
BTC/USDT
108,063.00
BIST 100
10,636.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Düzce Üniversitesi 2025 – 2026 Akademik Yılı İlk Dersi”nde konuşuyor
logo
Gündem

Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu

Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün kıyıya yakın bazı noktalarında yosun tabakası oluştu.

Necmettin Karaca  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Sahilkent Mahallesi'nde kıyıya yakın bazı noktalarda gölün yüzeyi yosunlarla kaplandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, ülkenin en büyük gölü olan Van Gölü'nün dünyanın da en büyük sodalı gölü olduğunu anımsattı.

Gölün kapalı bir göl olduğunu, bu yüzden en ufak kirliliğin sularda hapsolduğunu belirten Akkuş, "Yüksek rakımı ve özellikle kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle Van Gölü özümleme kapasitesi düşük olan bir göl. Yani Van Gölü'ne gelen her bir damla kirlilik daha düşük rakımlı sıcak göllere göre çok daha yavaş süreler içerisinde absorbe ediliyor, dönüşüme uğruyor. Bu yüzden Van Gölü kirlilik noktasında çok kritik ve kırılgan bir yapıya sahip fakat son yıllarda özellikle kıyı kesimlerdeki taşlarda inanılmaz yosunlaşma olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu bölgede devasa yosun adalarının oluştuğunu dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Aslında bu Van Gölü'nün kirliliğe karşı vermiş olduğu bir tepki. Bu etki uzun vadeli devam ederse gölde başta inci kefalleri olmak üzere biyoçeşitlilik için aslında çok büyük tehlike oluşturur. Ümit ediyoruz ki Van Gölü'ne arıtılmadan tek bir damla su dahi bırakılmaz ve tekrardan Van Gölü eski maviliğine kavuşur. Van Gölü'nün yaşamını devam ettirebilmesi için arıtma tesislerinin mutlak surette tam kapasite çalıştırılması gerekiyor. Van Gölü'nün kirlenmesinde sadece bir kurum değil, Van Gölü etrafındaki yaşayan bütün insanlar sorumlu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
Türk milletvekilleri, Parlamentolar Arası Birlik toplantısında Gazze'deki soykırımı gündeme taşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Akademisyenlerin Doğu'da deprem üretme potansiyeli olan 5 fay hattındaki araştırması tamamlandı
Van'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Benzer haberler

Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu

Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu

Van'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Van'da hayata geçirilen projeyle ekranlar kapanıyor, aile bağları güçlendiriliyor

Ergene Havzası'nda çevreyi kirletenlere 106 milyon 381 bin 979 lira para cezası

Ergene Havzası'nda çevreyi kirletenlere 106 milyon 381 bin 979 lira para cezası
Van'da bir evde alıkonulan kurt koruma altında

Van'da bir evde alıkonulan kurt koruma altında
Sıcak hava ve kuraklık Van Gölü'nde buharlaşmayı artırdı

Sıcak hava ve kuraklık Van Gölü'nde buharlaşmayı artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet