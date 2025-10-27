Dolar
41.90
Euro
48.90
Altın
4,036.68
ETH/USDT
4,153.70
BTC/USDT
115,170.00
BIST 100
10,835.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Özgür Alantor  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan, ilkbaharda yeşili, kışın beyazıyla ziyaretçilerinin dikkatini çeken Ilgaz'da, sonbaharda sarı, kahverengi ve kırmızının tonları hakim oluyor.

Karaçam, sarıçam ve köknar ağaçları ile yüksek kesimlerde çayırlıkların yaygın olduğu Ilgaz Dağı, sonbaharda içindeki küçük yollar ve dökülen sararmış yaprakların oluşturduğu rengarenk görüntülerle ziyaretçilerini etkiliyor. Dağın çevresindeki köylerdeki vatandaşlar ise sonbahar renklerinin içinde mevsimin tadını çıkarıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ilgaz'ın eteklerindeki Bostan köyünde yaşayan Ali Bostan, AA muhabirine, köylerinin doğa ile iç içe olduğuna işaret ederek, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte bütün renkler doğada hakim, müthiş bir manzara. Bizim için farklı bir duygu. Sabahları kalktığımızda ilk olarak etrafa bakarız. Bu renkler bize mutluluk verir, bizi dinçleştirir, daha mutlu oluruz. Güzel bir ortam ve biz bu ortamda yaşıyoruz." dedi.

Hafta sonu ailesiyle köylerine gelen ve adını Ilgaz Dağı'ndan alan 12 yaşındaki Ilgaz Bostan da köyünü çok sevdiğini söyledi.

Bostan, "Burayı çok seviyorum. Köyüm sonbaharda gerçekten insana rahatlık hissi veriyor. Sonbahar renkleri çok güzel. Her mevsim buranın renkleri değişir. Kışları beyaz, sonbaharları turuncuya dönüyor renkler. Renklerin değişmesi insanı mutlu, huzurlu ediyor. Şu anda da sonbahar mevsiminde bulunuyoruz ve etrafımız çok güzel turuncu, sarı, kırmızı gibi renklerle doldu. Burada çok mutluyuz. Sonbahar çok önemli ve güzel bir mevsim bizim için." diye konuştu.

Satı Semerci de sonbaharla birlikte yaşadıkları köyde ağaçların renk değiştirdiğini anlatarak, sonbaharın içinde yaşamanın ayrı bir güzel olduğunu dile getirdi.

"Buralara ilk kez geliyorum. Buralar çok güzelmiş"

Ankara'dan bölgeye gezmeye gelen Furkan Balaban ise manzaranın kendisini çok etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'da yaşıyorum. Kısa bir tatil için Sinop'a doğru yola çıktık. Şansımıza çok güzel manzaralara denk geldik yolda. Hatta eşim uyuyordu, onu uyandırdım. Arabayı da kenara çektik, bu güzel sonbahar manzarasını izleyelim diye. Buralara ilk kez geliyorum. Buralar çok güzelmiş. Antalya gibi yerlere gidiyorduk ama buranın tadı bambaşkaymış. Şu anda burada insanların ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Böyle sonbahar güzelliklerinin içinde yaşamak da insana ayrı bir huzur veriyor."

"İnsanlar burada yaşayıp bu doğaya sahip oldukları için çok şanslılar"

Ayşe Balaban ise eşiyle yola çıktıklarını belirterek, "Hem gezmeye hem de sonbaharın tadını çıkarmaya geldik. Benim en sevdiğim mevsim sonbahar. Bu mevsimde içim huzurla doluyor hem de etrafıma baktıkça mental olarak da rahatlıyorum. Sonbahar içinde yaşayan insanların şanslı olduğunu düşünüyorum. Biz Ankara'da böyle bir manzaraya sahip değiliz. Sonbaharı görmek ve hissedebilmek için kilometrelerce yol geldik. İnsanlar burada yaşayıp bu doğaya sahip oldukları için çok şanslılar, bu güzelliğin direkt içinde yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi
Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
AYM "geçersiz imza" nedeniyle evliliğin yok hükmünde kabul edilmesini hak ihlali saydı
Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek

Benzer haberler

Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor

Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor

Ilgaz Dağı'nda etkili olan sis, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu

Resim yapmaya 42 yaşından sonra başlayan ressam, tuvaline "güçlü kadınları" yansıttı

Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi

Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi
Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak 6 ülkeye ihraç ediliyor

Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak 6 ülkeye ihraç ediliyor
Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor

Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet