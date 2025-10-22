Dolar
41.98
Euro
48.71
Altın
4,068.94
ETH/USDT
3,841.50
BTC/USDT
108,063.00
BIST 100
10,636.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Düzce Üniversitesi 2025 – 2026 Akademik Yılı İlk Dersi”nde konuşuyor
logo
Yaşam

Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi

Kastamonu'da yaklaşık 60 yıldır gözlükçülük yapan İsmail Kargılı, gözlük camlarını düzeltirken parmak izlerinin silindiğini ehliyetini yenilemek için gittiği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde parmak izi vermesi gerektiğinde öğrendi.

Özgür Alantor, Semih Yüksel  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Kastamonu'da 1952 yılında dünyaya gelen Kargılı, şehrin o dönem tek gözlükçüsü olan ağabeyinin yanında 15 yaşında mesleğe başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

58 yıldır gözlükçülük yapan Kargılı, geçen yıl ehliyetini değiştirmek için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gittiğinde, parmak izi alınamayınca parmaklarının 8'inde iz kalmadığını öğrendi.

Gözlük camı kenarlarının el yordamıyla düzeltildiği dönemlerde parmak izlerini kaybettiğini anlayan Kargılı, ehliyetini yenilerken 10 parmak yerine sadece 2 küçük parmağıyla (serçe parmak) iz verebildi.

İsmail Kargılı, AA muhabirine, ağabeyi Cevat Kargılı'nın yanında 1967 yılında gözlükçülük yapmaya başladığını söyledi.

Daha sonra 1989 yılında kendi gözlükçü dükkanını açtığını belirten Kargılı, "O tarihte yaptırdığım dizaynı hiç değiştirmedim. Aynı dükkan dizaynıyla 36 yıldır Nasrullah Meydanı'ndaki bu dükkanda devam ediyorum. Bu dizayndan biz memnunuz, herkes de beğeniyor." dedi.

"İki parmak izimi net alabildi, diğerleri çıkmadı"

Parmak izinin silindiğini öğrenince şaşırdığını anlatan Kargılı, şunları kaydetti:

"Nüfus Müdürlüğü'nde ehliyetimi değiştirmek için gittiğimde parmak izi alıyorlar. Defalarca bastır, bastır, bastır, bir türlü parmak izinin 8 tanesi çıkmıyor, sadece 2 tanesi çıkıyor. 'Ne iş yapıyorsun?' diye sorunca 'Ben gözlükçüyüm.' dedim. 'Nasıl, parmak iziyle ne alakası var?' dediler. 'Biz camlarla temas ediyoruz akşama kadar, yıllarca el taşıyla gözlük yaptık.' dedim. İki tane parmak izimi net alabildi, diğerleri çıkmadı. Bu şekilde parmak izimin silindiğini fark ettim.

Sebebi, eskiden gözlük camları mineraldi, yani camdı. Organik mika cam yoktu. Kalıp kartondan kalıp kesiliyordu, çerçeveye alıştırılıyordu. O karton kalıba göre cam elmasla kesiliyordu, ondan sonra el pensiyle kırılıyordu. Kırılan gözlüğün kenarının balık sırtı v şeklinde tıraşlanması gerekiyordu. O el taşıyla yapılırdı. Gözlük camı yaparken sürtüle sürtüle zaman içinde parmakların izi silinmiş."

Kastamonu'nun ilk gözlükçüsü olan ağabeyinin hayatını kaybetmesinin ardından şu anda şehrin en eski gözlükçüsü sıfatıyla bu mesleği sürdürdüğünü belirten Kargılı, "Ölene kadar bu işi yapmayı düşünüyorum, çok seviyorum. Gözlükçülüğü sevmez olur muyum? Gözlükçülük dünyanın en iyi mesleklerinden bir tanesi çünkü insanları gördürüyorsun. Gördürmek, bir insan için büyük mutluluk. Göremeyen birisi şöyle gözlüğü takıp da 'Dünyalar varmış.' deyince ne kadar mutlu oluyorum. Onun için gördürme sanatıdır. Ben bu mesleği o kadar çok seviyorum ki kendi kendime bir slogan icat ettim ve hala o sloganı kullanıyorum. 'Gözleriniz bizim için çok değerlidir.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Doğru gözlük kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Kargılı, güneş gözlüğü dahi olsa optikçiden alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
Türk milletvekilleri, Parlamentolar Arası Birlik toplantısında Gazze'deki soykırımı gündeme taşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Akademisyenlerin Doğu'da deprem üretme potansiyeli olan 5 fay hattındaki araştırması tamamlandı
Van'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Benzer haberler

Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi

Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi

Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak 6 ülkeye ihraç ediliyor

Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor

Kastamonu'da sürü halinde gezen kızıl geyikler doğal ortamında görüntülendi

Kastamonu'da sürü halinde gezen kızıl geyikler doğal ortamında görüntülendi
İmece kültürünü anlatmak için el birliğiyle çekilen film ödüle layık görüldü

İmece kültürünü anlatmak için el birliğiyle çekilen film ödüle layık görüldü
Kara yolu kenarını mesken edinen ayı yavrularını bölge sakinleri besliyor

Kara yolu kenarını mesken edinen ayı yavrularını bölge sakinleri besliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet