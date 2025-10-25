Dolar
Yaşam

Ilgaz Dağı'nda etkili olan sis, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle beraber güzel görüntü oluşturdu.

Özgür Alantor, Semih Yüksel  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Ilgaz Dağı'nda etkili olan sis, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu
 Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezinin bulunduğu alanda sis ve belirli aralıklarla yağmur etkili oldu.

Dağı kaplayan sis, dronla görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bölgede bu dönemlerde sık sık sisin etkili olduğunu söyledi.


