Ilgaz Dağı'nda etkili olan sis, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle beraber güzel görüntü oluşturdu.
Kastamonu
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dağın zirvesi ve kayak merkezinin bulunduğu alanda sis ve belirli aralıklarla yağmur etkili oldu.
Dağı kaplayan sis, dronla görüntülendi.
Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bölgede bu dönemlerde sık sık sisin etkili olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.