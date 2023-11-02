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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı "Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" konulu ödüllü proje yarışması düzenledi

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde"Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" konulu ödüllü proje yarışması organize etti.

Seda Tolmaç  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Ticaret Bakanlığı "Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" konulu ödüllü proje yarışması düzenledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kurum personeline yönelik yarışmanın ana konuları arasında, mal ve hizmet ihracatının artırılması, Türkiye'nin ticari diplomasi alanındaki etkinliğinin güçlendirilmesi, gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi, piyasa denetiminin etkinleştirilmesi ve fahiş fiyatla mücadele yer alıyor.

Yarışmaya katılacak adayların, başvurularını, Bakanlığın internet portalında yer alan özel sayfadan yapmaları gerekiyor.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, adaylar sadece bir proje önerisiyle dahil olabilecek.

Eserlerin en geç 24 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar sunulması gerekiyor. Ön değerlendirme 1-15 Aralık'ta yapılacak. Ödül kazananlar ise 5 Ocak 2024'te açıklanacak. Ödül töreni 26 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.

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