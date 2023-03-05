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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Ocak 2023'te 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında bu yılın ocak ayında 653 firma için izin belgesi düzenledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 05.03.2023
Ticaret Bakanlığı Ocak 2023'te 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın Ocak 2023'e ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 21 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 61 oldu. Söz konusu ayda 4 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Ayrıca, söz konusu ayda resen iptal edilen belge sayısı ise 3 oldu.

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