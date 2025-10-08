Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ilanlarında fiyat manipülasyonu yapanlara ceza verdi

Ticaret Bakanlığı, genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle üç taşınmaz ilanı sahibine ayrı ayrı 150 bin lira ceza uyguladı.

Seda Tolmaç  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Ticaret Bakanlığı taşınmaz ilanlarında fiyat manipülasyonu yapanlara ceza verdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilan platformlarında, kötü niyetli yapılan fiyat manipülasyonlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Bu kapsamda vatandaşlardan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayetler geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Eylül'de 9,5 milyon liraya ilana girilen bir taşınmazın yalnızca 18 gün sonra 13 milyon liraya yükseltildiği tespit edilmiştir. Başka bir ilanda, iki hafta içinde 1 milyon liralık artış belirlenmiştir. Bir diğer ilanda ise sadece bir hafta içinde 1,5 milyon liraya yakın fiyat artışı yapılmıştır. Bu üç ilan sahibinin her birine, genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle 150 bin lira para cezası uygulanmıştır. Tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

