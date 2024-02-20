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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, kumaş ithalatında yerli üreticileri haksız rekabete karşı koruyor

Ticaret Bakanlığından, kumaş ithalatında yerli üreticileri koruyan tedbirlerin menşe saptırması yoluyla etkisiz kılınmasına geçit verilmediği bildirildi.

Enes Duran  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Ticaret Bakanlığı, kumaş ithalatında yerli üreticileri haksız rekabete karşı koruyor Fotoğraf: İbrahim Halil Şimşek/AA

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kumaş üreticilerinin haksız rekabetten korunması amacıyla, dampingli ithalatı engellemek için suni ve sentetik dokuma kumaşlarda ilki 2001'de başlatılan anti-damping önleminin devam ettiğinin altı çizildi.

Önceki yıllarda bu ürünlerde uygulanan anti-damping önleminin bazı ülkeler üzerinden etkisiz kılındığının Bakanlıkça tespit edildiği ve bu ülkelerin de önlem kapsamına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir ithalatta uygulanan anti-damping önlemini etkisiz kılmak amacıyla, bu ürünlerin ülkemize, önleme tabi olmayan başka ülkeler üzerinden ithal edilmeye başlandığı anlaşılmıştır. Bakanlığımızca yürütülen soruşturma tamamlanmış ve uygulanmakta olan anti-damping önlemi bugün yürürlüğe giren uygulama ile önlemlerin etkisiz kılınmasına neden olan ve üretim olmadığı halde Türkiye'ye dampingli ürün tedarik eden ülkelere de uygulanır hale gelmiştir."

Açıklamada, suni ve sentetik dokuma kumaşların özellikle hazır giyim sektöründe kullanıldığı ve Türk tekstil sektörünün en önemli üretim ve ihracat kalemleri arasında yer aldığı belirtilerek, "Bakanlığın, yerli üretim ve istihdamı destekleme hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde uygulamaya ve yerli üreticilerimizi ithalatta haksız rekabete karşı korumaya devam edecektir. Bu bakımdan, dampingli ürünleri kural dışı olarak farklı menşeler altında ülkemize sokmaya çalışan firmalara müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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