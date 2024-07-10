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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Sancho'yu kabul etti

Bakan Bolat, "Görüşmemizde, ticaret hacmimizin sürdürülebilir şekilde artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve stratejik işbirliği alanlarında atılabilecek adımlar üzerinde durduk." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Sancho'yu kabul etti

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabulüyle ilgili, "Görüşmemizde, ticaret hacmimizin sürdürülebilir şekilde artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve stratejik işbirliği alanlarında atılabilecek adımlar üzerinde durduk." ifadesini kullandı.

Bolat, kabule dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sancho'yla, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilebilecek yönlerini ele aldıklarını bildiren Bolat, "Görüşmemizde, ticaret hacmimizin sürdürülebilir şekilde artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve stratejik işbirliği alanlarında atılabilecek adımlar üzerinde durduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in davetlisi olarak 12-13 Haziran'da Madrid'e yaptığı resmi ziyarete de değinerek, karşılıklı olarak belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için İspanyol mevkidaşıyla ekipler halinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Ayrıca, müteahhitlik sektöründe işbirliğimizi artırmak ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmek konusunda büyük bir potansiyel olduğunu dile getirdik. Özellikle, Latin Amerika, Afrika ve Orta Asya'da Türk ve İspanyol firmalarının birlikte çalışabileceği projeler üzerinde durduk. Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun Türkiye-AB ve İspanya için kazançlı olacağını belirttik. Bakanlık olarak İspanya ile olan ticari ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, 2024'ün son çeyreğinde Ankara'da gerçekleştirilecek JETCO Toplantısı'na İspanyol muhataplarımızı davet etmeyi ve bu toplantı ile eşzamanlı olarak iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz."

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