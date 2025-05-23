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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fialaire'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhuriyeti Senatosu Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İsa Toprak  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fialaire'yi kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhuriyeti Senatosu Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti kabul etti." ifadesine yer verildi.

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