TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fialaire'yi kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhuriyeti Senatosu Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhuriyeti Senatosu Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti kabul etti." ifadesine yer verildi.
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