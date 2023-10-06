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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına yerel zincir marketlerden destek

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, indirim kampanyalarına devam edeceklerini belirterek "Ayrıca dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri gibi ürünlerde aralık sonuna kadar zam yapmama kararı aldık." ifadesini kullandı.

Uğur Aslanhan  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına yerel zincir marketlerden destek

İstanbul

Düzgün, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "100. yılda büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz" şeklindeki sözüne ve bu yöndeki çağrısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yerel zincirlerin, içinde bulunulan ekonomik koşullarda, vatandaşların bütçesini destekleyecek çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye genelindeki 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren yerel zincirlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonunun devletin ve vatandaşın her zaman yanında olduğunu belirten Düzgün, her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptıkları indirim kampanyalarına devam edeceklerini vurguladı.

Düzgün, "Ayrıca, mevcutta yaptığımız indirimlerin haricinde, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde aralık ayı sonuna kadar zam yapmama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"Zincirin tüm halkaları elini taşın altına koymalı"

Ömer Düzgün, TPF çatısı altında bir araya gelen yerel işletmecilerin büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiklerini ve her yıl istihdam ile diğer alanlarda katma değer sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"En küçük mağazamızda bile minimum 5 binden fazla ürünü vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze-meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 binin üzerinde ürünün vatandaşlarımız tarafından fiyat ve marka karşılaştırmalı bir şekilde alınabilmesine olanak sağlıyoruz. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yok."

TPF Başkanı Düzgün, marketlerin zincirin son halkası olduğuna işaret ederek, vatandaşların fiyatları market raflarında gördüğünü ancak kendilerinin zincirin son halkası olduğunu vurguladı.

Düzgün, "Tüketici fiyatını bizde görüp, bizim zamlı sattığımızı sanıyor. Bu yanlış algı, işlerimizi olumsuz etkiliyor. Ürünlerin fiyatları sadece raf fiyatıyla değil, üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler gibi birçok faktörü içeren bir şekilde değerlendirilmelidir. Enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak için bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Üreticilere "zamlı ürün göndermeyin" çağrısı

Ömer Düzgün, Türkiye'nin 81 ilindeki yerel zincirlerin üreticilerden yıl başına kadar tek ricası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyin. Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Ancak tek yürek hareket edersek bu sürecin üstesinden gelebilir, enflasyonun düşüşüne katkı sunabiliriz. Tabii ki enflasyonun düşüşü sadece market raflarındaki fiyatlara bağlı değil. Gıda dışı tüm perakende sektörlerinin de buna katkı sunması gerekiyor. Yerel zincirler olarak biz üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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