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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da Türkiye Otelciler Birliği tarafından düzenlenen programda konuşuyor.
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Romanya ETOK/JETCO 2. Dönem Toplantısı'na katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nda yer alacak.

Seda Tolmaç  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Romanya ETOK/JETCO 2. Dönem Toplantısı'na katılacak

Ankara

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Bolat, Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Stefan Radu Oprea ile toplantıya başkanlık edecek.

Bolat, ziyaret kapsamında, Türk ve Rumen iş insanlarının da hazır bulunacağı Romanya-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi adına özel sektör temsilcilerine hitap edecek.

Romanya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla buluşacak olan Bolat, bu kapsamda Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) üyeleri ile görüşecek.

Ziyarette karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, sanayi, turizm, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, yeşil dönüşüm ve enerji gibi alanlarda işbirliği konuları ele alınacak.

Hedef 15 milyar dolarlık ticaret hacmi

Türkiye ile Romanya arasında ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli ticaret ortaklarından Romanya ile ticari bağların güçlendirilmesi, orta vadede 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefleniyor.

Ülkede 2 bine yakın Türk firması yer alıyor. Türk şirketleri Romanya'da bugüne kadar 11,4 milyar dolar değerinde müteahhitlik projesi üstlendi. Ayrıca, Türkiye'nin söz konusu ülkede yaklaşık 8 milyar dolarlık da yatırımı bulunuyor.

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