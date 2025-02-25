Dolar
36.46
Euro
38.23
Altın
2,939.87
ETH/USDT
2,403.00
BTC/USDT
88,850.00
BIST 100
9,495.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Finlandiya 2. Dönem ETOK/JETCO Toplantısı'na katılacak

Ticaret Bakanı Bolat, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Toplantısı'na iştirak edecek.

Seda Tolmaç  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Finlandiya 2. Dönem ETOK/JETCO Toplantısı'na katılacak

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Toplantısı'na iştirak edecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Bolat, Helsinki'de yapılacak ETOK/JETCO Toplantısı'na Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio ile birlikte başkanlık edecek.

Toplantıda, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkiler, üçüncü ülkelerde işbirliği, Avrupa Birliği kapsamındaki konular ve iş dünyasının karşılaştığı vize sorunu gibi başlıklar ele alınacak.

Bolat, burada Türkiye-Finlandiya 2. Dönem JETCO Protokolü'ne de imza atacak.

Toplantı kapsamında iki ülkenin resmi ihracat kredi kuruluşları Türk Eximbank ve Finnvera arasında, iş dünyasına ek finansman aracı sağlayacak Reasürans İşbirliği Anlaşması da imzalanacak.

Bakan Bolat, temasları kapsamında iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılacak.

Finlandiya, Türkiye'nin geçen yıl AB ülkeleri arasında en büyük 22'nci ihracat pazarı konumunda yer alıyor. Bu ülkeyle söz konusu dönemde 1,7 milyar doları aşan ikili ticaret hacmi bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti
Beşiktaş'ta toplanmayan çöplere esnaf ve mahalle sakinleri tepki gösterdi
Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama olacak şekilde bir düzenleme önereceğiz
İklim Kanunu Teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkeler belirlendi
Doğu Karadeniz'in doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Benzer haberler

Bakan Bolat: Kamu Özel İşbirliği, Türkiye'nin altyapı gelişim stratejisinin temel çözümü oldu

Bakan Bolat: Kamu Özel İşbirliği, Türkiye'nin altyapı gelişim stratejisinin temel çözümü oldu

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Finlandiya 2. Dönem ETOK/JETCO Toplantısı'na katılacak

Bakan Bolat: Uyguladığımız politikalarla güveni artırarak yatırım, üretim ve istihdam ortamını iyileştiriyoruz

Ticaret Bakanı Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti
Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ramazan ayı öncesi göz açtırılmayacak

Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ramazan ayı öncesi göz açtırılmayacak
Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı TOBB'da gerçekleştirildi

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı TOBB'da gerçekleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet