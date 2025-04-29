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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, müteahhitlik firmalarıyla birlikte Libya'ya gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Türk müteahhitlik firmalarının temsilcileriyle birlikte Libya'ya giderek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği konularını değerlendirecek.

Seda Tolmaç  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Ticaret Bakanı Bolat, müteahhitlik firmalarıyla birlikte Libya'ya gidecek

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bolat, Türkiye ve Libya arasındaki ikili ekonomik işbirliğini derinleştirmek amacıyla yarın bu ülkeye gidecek.

Ziyaret, Türkiye ve Libya ilişkilerinin yeni dönemi için büyük önem taşıyor.

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Ziyaret kapsamında Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Bakan Bolat'ı kabul etmesi bekleniyor. Bolat'ın Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ile Merkez Bankası Başkanı Naci İsa ile de görüşmesi planlanıyor. Bu görüşmelerde potansiyel ikili ekonomik ve ticari işbirliği konuları ele alınacak.

Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'ndan ilk toplantı

Bu ziyaretin ana gündemini iki ülke arasında müteahhitlik alanındaki işbirlikleri oluşturacak. Bu kapsamda Libya'da faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmalarının temsilcileri de Bolat'a eşlik edecek.

Ziyarette, iki ülke arasında müteahhitlik alanında 2020 yılında imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda kurulan Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantıda, mevcut sorunların çözümüne yönelik somut adımlar ve geleceğe dönük işbirlikleri yanında müteahhitlik alanındaki yeni projelerin devreye alınmasına ilişkin fırsatların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Özellikle hastane, su, enerji ve ulaşım altyapısının yeniden inşası gibi alanlarda önemli deneyime sahip Türk firmalarının konumunun ziyarette daha da güçlenmesi amaçlanıyor. Ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacak bir zemin oluşturması bekleniyor.

Türk müteahhitler Libya'da 31,4 milyar dolarlık proje üstlendi

Türk müteahhitlik sektörünün ilk yurt dışı proje tecrübesini kazandığı Libya'da bugüne kadar 31,4 milyar dolar değerinde 640 proje üstlenildi.

Türk firmaları, yurt dışında 1972'den beri 137 ülkede 535,3 milyar dolarlık 12 bin 505 proje gerçekleştirdi. Libya, Türk müteahhitlerinin en fazla proje üstlendiği 5. ülke oldu.

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