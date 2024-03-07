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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, bakkal esnafıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bakanlık olarak bakkal esnafımız başta olmak üzere küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Ticaret Bakanı Bolat, bakkal esnafıyla bir araya geldi

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakkal esnafının kültürel ve sosyal yaşamdaki yerini önemsediklerini bildirerek, "Bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve beraberindeki 12 oda başkanıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Geleneksel alışveriş noktalarından bakkal esnafının kültürel ve sosyal yaşamdaki yerini önemsediklerine işaret eden Bolat, "Bu kadim mesleğin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pandemi döneminde sağladığımız hibe destekleriyle esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik ve kredi limitlerinin artırılması gibi yeni desteklerimizle onların yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik. Bakanlık olarak, bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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