Ticaret Bakanı Bolat, bakkal esnafıyla bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bakanlık olarak bakkal esnafımız başta olmak üzere küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakkal esnafının kültürel ve sosyal yaşamdaki yerini önemsediklerini bildirerek, "Bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve beraberindeki 12 oda başkanıyla bir araya geldiklerini aktardı.
Geleneksel alışveriş noktalarından bakkal esnafının kültürel ve sosyal yaşamdaki yerini önemsediklerine işaret eden Bolat, "Bu kadim mesleğin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pandemi döneminde sağladığımız hibe destekleriyle esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik ve kredi limitlerinin artırılması gibi yeni desteklerimizle onların yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik. Bakanlık olarak, bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Ticaret Bakanlığımızda, Bakkallar Odası Başkanı Sayın Ahmet Akdardağan ve 12 değerli oda başkanıyla bir araya geldik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 7, 2024
Geleneksel alışveriş noktalarımızdan olan bakkal esnafımızın kültürel ve sosyal yaşamımızdaki yerini önemsiyor, bu kadim mesleğin sürdürülebilirliği için… pic.twitter.com/r6t5myA4eQ