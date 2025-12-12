Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü
Bir dizi üst düzey temas gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Washington
Bir dizi üst düzey temas gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Bolat, Greer ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.
Türkiye'nin ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Bolat, "Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de iş çevreleriyle bir araya geldi
Bakan Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle de oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.
Görüşmede, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir."