Dolar
42.69
Euro
50.16
Altın
4,300.14
ETH/USDT
3,078.30
BTC/USDT
90,300.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü

Bir dizi üst düzey temas gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dilara Zengin Okay  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü

Washington

Bir dizi üst düzey temas gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, Greer ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Bolat, "Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de iş çevreleriyle bir araya geldi 

Bakan Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle de oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüşmede, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan kızı adliyeye sevk edildi
Van'da kar etkili oldu
Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Benzer haberler

Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı

Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı

Rusya: ABD, Ukrayna ve Avrupa ile yaptığı görüşmelerde derlenen belgeleri bize göstermeli

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet