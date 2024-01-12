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Ekonomi

THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

Kenan Irtak  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi THY, Doğu Avrupa'da 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 21 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle, 11 Ocak-10 Haziran arasında Köstence'ye 119, Bükreş'e 129, Batum'a 139, Budapeşte, Tiflis ve Cluj'a 149, Varna'ya 159, Kişinev, Sofya ve Krakow'a 169, Prag'a 179, Gence ve Nahcivan'a 189, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius'a 199 ve Tallinn'e 209 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.








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