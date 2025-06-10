Dolar
39.21
Euro
44.77
Altın
3,329.43
ETH/USDT
2,675.60
BTC/USDT
109,080.00
BIST 100
9,616.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY, şehit öğretmen Yalçın'ın doğduğu ilçe "Osmancık"ın adını uçağa verecek

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yeni alınacak bir uçağa şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinin adının verileceğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
THY, şehit öğretmen Yalçın'ın doğduğu ilçe "Osmancık"ın adını uçağa verecek

İstanbul

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filoda "Osmancık" isminde bir uçağın olmadığını belirterek, "Yakın zamanda teslim A321 NEO uçağımız, 30 Haziran'da fabrika teslim bir A350 ve bir de B787 uçağımız var. İlçe isimlerini dar gövde uçaklara yazıyoruz ama Aybüke öğretmenimizin aziz hatırasına, A350 uçağımıza 'Osmancık' ismini vereceğiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den LGS adaylarına sınava ilişkin öneriler
Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
Doğurganlık hızının düşmesi "fasulye sırığı aile" tipini ortaya çıkarıyor
Amcasını kadın ismiyle açtığı sosyal medya hesabından yazışarak olay yerine çağırıp öldürmüş
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu

Benzer haberler

THY, şehit öğretmen Yalçın'ın doğduğu ilçe "Osmancık"ın adını uçağa verecek

THY, şehit öğretmen Yalçın'ın doğduğu ilçe "Osmancık"ın adını uçağa verecek

THY bugün planlanan 1369 uçuşla rekor kıracak

THY, günlük uçuş rekorunu 1292 seferle bugün kıracak

Turkish Cargo "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi

Turkish Cargo "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi
THY, Kurban Bayramı tatilinde 378 ek sefer düzenleyecek

THY, Kurban Bayramı tatilinde 378 ek sefer düzenleyecek
THY ve Icelandair hava yolu kod paylaşımı işbirliğini genişletti

THY ve Icelandair hava yolu kod paylaşımı işbirliğini genişletti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet