Dolar
39.11
Euro
44.96
Altın
3,330.27
ETH/USDT
2,853.10
BTC/USDT
109,493.00
BIST 100
9,686.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY mayısta 7,6 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), mayısta yüzde 81,1 doluluk oranıyla 7,6 milyon yolcu taşıdığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
THY mayısta 7,6 milyon yolcu taşıdı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin 2025 yılı mayıs ayına ilişkin trafik ve yolcu verileri paylaşıldı.

Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini Mayıs 2024'e göre yüzde 6 artıran THY, toplam 7,6 milyon yolcu taşıdı, yüzde 81,1 doluluk oranına ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mayıs 2025 trafik sonuçlarına göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 80,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 86 olarak gerçekleşti.

Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2024 döneminde 2,5 milyon iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,8 milyon oldu.

Toplam AKK, Mayıs 2024 döneminde 21,3 milyar iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 6 artışla 22,6 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Mayıs 2025'te 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 183,4 bin ton oldu.

THY yılın ilk 5 ayında 34 milyon yolcu misafir etti

2025'in ilk 5 aylık trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY, 2024'ün aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 3,7 artırarak toplam 34 milyon yolcuya ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mayıs 2024 döneminde 12,5 milyon iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 13,6 milyon olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında toplam yolcu doluluk oranı yüzde 81,2 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 83,5 olarak ölçüldü.

Toplam AKK 2024'ün ilk 5 ayında 100 milyarken, 2025'in aynı döneminde yüzde 5,2 artarak 105,2 milyar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'te 814,6 bin ton iken, 2025'te yüzde 2,7 artarak 836,2 bin tona ulaştı.

THY'nin mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 484 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Türk öğrenci, ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında dünya dördüncüsü oldu
Minguzzi ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması hedefleniyor
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi

Benzer haberler

THY mayısta 7,6 milyon yolcu taşıdı

THY mayısta 7,6 milyon yolcu taşıdı

THY, şehit öğretmen Yalçın'ın doğduğu ilçe "Osmancık"ın adını uçağa verecek

THY bugün planlanan 1369 uçuşla rekor kıracak

THY, günlük uçuş rekorunu 1292 seferle bugün kıracak

THY, günlük uçuş rekorunu 1292 seferle bugün kıracak
Turkish Cargo "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi

Turkish Cargo "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi
THY, Kurban Bayramı tatilinde 378 ek sefer düzenleyecek

THY, Kurban Bayramı tatilinde 378 ek sefer düzenleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet