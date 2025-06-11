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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 9.686,11 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 90,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,58 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,46 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından pozitif seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, anlaşmayla piyasalarda risk algısının azaldığını söyledi. Öngörülerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ifade eden analistler, ekonomik göstergelerin yakından takip edileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvurularının ve İngiltere'de sanayi üretiminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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