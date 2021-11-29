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Ekonomi

THY, uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaları yalanladı

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 29.11.2021
THY, uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaları yalanladı

İstanbul

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O’nun, yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer aldığını belirtildi.

Açıklamada, "Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak bugün itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın, uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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