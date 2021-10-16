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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Ekonomi

THY, kasım ayında yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Türk Hava Yolları (THY), kasım ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 16.10.2021
THY, kasım ayında yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

İstanbul

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların kasım ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Ekim'e kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.




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