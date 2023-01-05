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Ekonomi

"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmaması"na ilişkin bir çalışma olmadığı öğrenildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.

Merve Özlem Çakır   | 05.01.2023
"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmaması"na ilişkin bir çalışma olmadığı öğrenildi

Ankara

Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.

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