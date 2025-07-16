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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek'in kişisel faiz beklentisini dile getirdiği" iddiasını yalanladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımızın piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır." denildi.

Mert Davut  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek'in kişisel faiz beklentisini dile getirdiği" iddiasını yalanladı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin kişisel beklentisi gibi yansıtıldığına işaret edilerek, "Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır." ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

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