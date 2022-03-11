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Ekonomi

Tekstil ve ham maddeleri sektöründen şubatta 884 milyon dolarlık ihracat

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 355,6 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapılırken, en fazla dış satım yapılan ülke 97,7 milyon dolarla İtalya oldu.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 11.03.2022
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen şubatta 884 milyon dolarlık ihracat Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

İstanbul

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artışla 884 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,4'lük artışla 20 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatına ulaşıldı.

Tekstil ve ham maddeleri sektöründen şubatta 884 milyon dolarlık ihracat

Bu yılın ocak-şubat döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21,4 artarak 37,6 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 231,9 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın şubat ayında 745 milyon dolarlık ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,7 artışla 884 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 355,6 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 143,4 milyon dolarla Gaziantep ve 102,5 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektör şubatta en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 97,7 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 43,3 milyon dolarla Belarus ve 44 milyon dolarla İspanya izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 393,3 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 115,3 milyon dolarla Afrika ülkeleri ikinci, 105,3 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu üçüncü sırada yer aldı.

Şubatta 166 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da yüzde 4,4 pay aldı.

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