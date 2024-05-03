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Ekonomi

TCMB/PPK: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte

Yıldız Taşdelen Erli  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
TCMB/PPK: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıkladı.

Açıklamada, "Uygulanan parasal ve miktarsal sıkılaştırıcı adımların etkisiyle belirgin şekilde yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte." denildi.

Özette, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." ifadesini kullanıldı.

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