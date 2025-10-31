Dolar
42.08
Euro
48.69
Altın
4,023.44
ETH/USDT
3,827.70
BTC/USDT
109,443.00
BIST 100
10,836.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu"nun açılışında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

TCMB, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

Ali Canberk Özbuğutu  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
TCMB, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak

İstanbul

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2025-IV"ün tanıtımı amacıyla 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı
İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Benzer haberler

TCMB, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak

TCMB, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

İş dünyasından "TCMB'nin reeskont kredilerinin günlük limitlerini artırmasına ilişkin" değerlendirme

İş dünyasından "TCMB'nin reeskont kredilerinin günlük limitlerini artırmasına ilişkin" değerlendirme
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı
İş dünyası temsilcileri TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet