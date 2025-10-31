Dolar
42.05
Euro
48.50
Altın
4,022.72
ETH/USDT
3,856.50
BTC/USDT
109,973.00
BIST 100
10,954.11
Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 7,4 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin eylülde 7,4 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Mahmut Çil  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 7,4 milyar dolara geriledi

İstanbul

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi eylülde 2,3 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolardan 7,4 milyar dolara geriledi.

Eylülde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 7,2 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

