TCMB, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısına ev sahipliği yaptı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu toplantısına ev sahipliği yaptı.
TCMB'den yapılan basın duyurusuna göre, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısı 28-29 Eylül'de Bankanın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi.
İİT üyesi ülkelerin merkez bankalarının üst düzey katılımıyla gerçekleşen toplantının açılışı ve yönetimi TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından yapıldı.
Toplantının ilk oturumunda, küresel ekonomik ve finansal görünüm, ticaret gelişmeleri ve jeopolitik riskler bağlamında ele alınırken, İİT üyesi ülkelerdeki ekonomik gelişmeler değerlendirildi.
Ödeme hizmetleri ve sınır ötesi işlemler konusuna ikinci oturumda odaklanıldı. Bu kapsamda, katılımcılar tarafından kendi ülke tecrübeleri paylaşıldı ve iyi uygulama örneklerine yer verildi.
Toplantının üçüncü oturumunda ise İİT 2025 Eylem Programı’nda yer alan ve doğrudan ekonomik boyutları olan öncelik alanlarında son on yılda kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi.
Forum oturumlarına ek olarak, "Ödeme Hizmetleri ve Sınır Ötesi İşlemler" konulu bir çalıştay ile "İİT Ülkelerinde Enflasyon Beklentileri ve Dinamikleri" konulu bir panel düzenlendi.