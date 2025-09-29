Dolar
41.57
Euro
48.79
Altın
3,829.43
ETH/USDT
4,150.00
BTC/USDT
113,943.00
BIST 100
11,048.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Tunahan Kükürt  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

İstanbul

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Gambiya Merkez Bankası arasında 28 Eylül 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacak
Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü

Benzer haberler

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısına ev sahipliği yaptı

Merkez bankaları yılın son çeyreğine temkinli adımlarla giriyor

TCMB Başkanı Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Merkez Bankası rezervleri 178,9 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 178,9 milyar dolara yükseldi
TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet