TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.
İstanbul
TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Gambiya Merkez Bankası arasında 28 Eylül 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı