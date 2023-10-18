Dolar
28.01
Euro
29.63
Altın
1,936.83
ETH/USDT
1,570.70
BTC/USDT
28,670.00
BIST 100
8,115.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Global Marketing Summit 2023" etkinliğinde konuşuyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

TCMB, 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verirken, bir şirketin ise faaliyet iznini geçici olarak durdurdu.

Muhammed Said Tanıl  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
TCMB, 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

Istanbul

TCMB'nin 4 şirketin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ve bir şirketin izninin geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Faturakom Ödeme Hizmetleri AŞ, Föy Fatura Ödeme Kuruluşu AŞ, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesi kararı alınırken, Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Karara göre, faaliyet izni genişletilen bu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak ancak faaliyet izni geçici olarak durdurulan şirket 6 ay boyunca hizmet veremeyecek.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanat dünyası İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi
Başkentte ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Koca, uluslararası sağlık örgütü temsilcileriyle Gazze'ye yapılacak yardımları görüştü
Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

TCMB, 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

TCMB, 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 5,5 arttı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi
TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi listesinde revizyona gidecek

TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi listesinde revizyona gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet