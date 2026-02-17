Dolar
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 3,7 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocakta aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda yüzde 27,7 arttı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 3,7 arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarak 211,8 seviyesine yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 azaldı.

Üç büyük ilde konut fiyatları ocakta aylık bazda artış kaydetti. Buna göre İstanbul’da aylık artış yüzde 3,1, Ankara’da yüzde 3,5, İzmir’de ise yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Yıllık değişim oranları İstanbul’da yüzde 28,7, Ankara’da yüzde 31,7 ve İzmir’de yüzde 29,0 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ocak döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

YKKE ocak ayında yüzde 3,5 arttı

Ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 arttı.

YKKE, söz konusu dönemde aylık bazda İstanbul’da yüzde 3,9, Ankara’da yüzde 3,5, İzmir’de yüzde 4,7 oranında yükseldi. Yıllık değişim oranları ise İstanbul’da yüzde 38,1, Ankara’da yüzde 36,9 ve İzmir’de yüzde 38,5 olarak gerçekleşti.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık Yeni Kiracı Kira Endeksi değişimleri incelendiğinde, ocak ayında en yüksek yıllık artış yüzde 38,5 ile İzmir bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

