Dolar
44.12
Euro
51.08
Altın
5,183.32
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
70,436.00
BIST 100
13,383.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İsrail-Lübnan sınırındaki Kiryat Şmona kentinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 197,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 782 milyon dolar azalarak 197 milyar 478 milyon dolar oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Merkez Bankası rezervleri 197,5 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 6 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 10 milyar 663 milyon dolar azalışla 62 milyar 770 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Şubat'ta 73 milyar 433 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 120 milyon dolar düşüşle 136 milyar 827 milyon dolardan 134 milyar 707 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 782 milyon dolar azalışla 210 milyar 260 milyon dolardan 197 milyar 478 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11. 202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
06.02.2026128.61178.872207.482
13.02.2026132.19979.586211.784
20.02.2026132.43373.645206.078
27.02.2026136.82773.433210.260
06.03.2026134.70762.770197.478
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak
BM, Bakanlıklar ve STK'ler COP31 Koordinasyon Toplantısı'nda buluştu
İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" sempozyumu düzenlendi
Türkiye-Pakistan Kapsamlı Uluslararası Simülasyon Tatbikatı yapıldı
Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapatılması uyarısı

Benzer haberler

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Merkez Bankası rezervleri 197,5 milyar dolar oldu

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı

Merkez Bankası rezervleri 210,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 210,3 milyar dolar oldu
TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak

TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak
Merkez Bankası rezervleri 206,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 206,1 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet