Dolar
44.12
Euro
50.92
Altın
5,133.35
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
69,700.00
BIST 100
13,294.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa görüştü. -VTR
logo
Ekonomi

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar, TCMB'nin faiz kararında jeopolitik belirsizlikler, küresel risk iştahındaki bozulma ve enerji fiyatlarındaki artış gibi dışsal risk faktörlerinin etkili olduğunu belirtti.

Ali Canberk Özbuğutu, Burhan Sansarlıoğlu  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İstanbul

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararında jeopolitik belirsizlikler, küresel risk iştahındaki bozulma ve enerji fiyatlarındaki artış gibi dışsal risk faktörlerinin etkili olduğunu belirterek, Bankanın nisan ayındaki kararında mart ayında açıklanacak enflasyon verisinin etkili olacağını ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB Para Politikası Kurulunun küresel gelişmelerin maliyet ve aktivite açısından etkilerinin yakından takip edilip buna göre kararlar alınacağı mesajını verdiğini vurguladı.

Bürümcekçi, para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesinin ise yeni riskleri dikkate alarak güncellendiğini belirterek, "gevşeme" yönünde olan duruşun şimdilik "nötr" olduğu sinyali verildiğini ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulunun makroihtiyati çerçeve ve likiditeye yönelik mesajlarının yine değişmediğini ve bu alanlarda temkinli duruşun korunmaya devam edileceğini düşündürdüğünü söyleyen Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Yılın üçüncü PPK toplantısı 22 Nisan’da gerçekleşecek. Karar öncesinde mart TÜFE verisi açıklanmış olurken, nisan ayı TÜFE gidişatı açısından da fikir sahibi olmuş olacağız. Enflasyon ana eğiliminde belirgin bir iyileşme gözlenmez, küresel emtia fiyatlamaları gerilemez ve Bankanın geçici olarak başlattığı sıkılaşma devam ediyor olursa, söz konusu toplantıda da politika faizinin sabit kalması ya da ek sıkılaşmaya (politika faizi artışı ya da koridor genişlemesi) gidilmesi olasılığının yüksek olacağını düşünüyoruz."

"Nisan ayı kararları tamamen mart enflasyon verilerine endekslenmiş durumda"

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör ise TCMB'nin Ocak 2026’da devam ettiği faiz indirim sürecine mart ayı itibarıyla ara verdiğini belirtti.

Ocak ayı karar metninde enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir gerilemenin vurgulandığına, mart metninde bu eğilimin şubat ayı itibarıyla yataya yakın seyrettiğinin tespit edildiğine işaret eden Gözgör, "Bu duruş değişikliğinde metne yeni eklenen jeopolitik belirsizlikler, küresel risk iştahındaki bozulma ve enerji fiyatlarındaki artış gibi dışsal risk faktörleri kritik bir rol oynamıştır." dedi.

Gözgör, TCMB'nin enflasyon görünümü üzerindeki bu riskleri sınırlamak amacıyla para politikasını eş güdümlü mali tedbirlerle desteklendiğini belirttiğini aktararak, Bankanın ocak ayındaki iyimserlikten daha ihtiyatlı ve savunmacı bir pozisyona geçtiğini dile getirdi.

TCMB'nin iletişim dilindeki "toplantı bazlı ve ihtiyatlı" yaklaşım vurgusunun, piyasadaki otomatik indirim beklentilerini dengeleyen bir tona işaret ettiğini kaydeden Gözgör, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Mart ayı duyurusunda, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması durumunda duruşun sıkılaştırılacağı uyarısı da dikkat çekmektedir. Önümüzdeki toplantıda TCMB'nin faiz indirimlerinin devamı için kapıyı tamamen kapatmadığını düşünüyoruz. Gelecekte atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerinin dezenflasyon patikasıyla tam uyumlu hale gelmesine bağlı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, nisan ayı kararları tamamen mart enflasyon verilerine ve gerekli makroekonomik şartların kalıcı olarak oluşmasına endekslenmiş durumda."

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de politika faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulacağına dair yaygın beklentinin yanı sıra TCMB'nin enflasyon görünümünün sürekli olarak kötüleşmesi halinde para politikasının sıkılaştırılabileceğine dair şahin bir mesaj verdiğini vurguladı.

Matys, "Gerçekten de uzun süreli bir petrol şoku Türkiye'de enflasyon beklentilerini artıracak ve bu da TCMB'nin sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmesini veya hatta faiz artırımını ciddi olarak değerlendirmesini gerektirecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

TCMB'den "Dış Borç ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin Derlenmesi ve Yayımlanmasında Yeni Dönem" analizi

TCMB'den "Dış Borç ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin Derlenmesi ve Yayımlanmasında Yeni Dönem" analizi

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Merkez Bankası rezervleri 197,5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Orta Doğu’daki savaş ECB’de "enflasyon travması" ve faiz artışı ihtimalini tetikledi

Orta Doğu’daki savaş ECB’de "enflasyon travması" ve faiz artışı ihtimalini tetikledi
Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet