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Ekonomi

Tarsus'ta 200 bin ton karpuz, 50 bin ton kavun rekoltesi bekleniyor

Mevsimlik tarım işçileri, Çukurova'nın sıcağında karpuz ve kavunları büyük bir emekle toplayarak kamyonlara yüklüyor.

Mustafa Ünal Uysal   | 05.06.2022
Tarsus'ta 200 bin ton karpuz, 50 bin ton kavun rekoltesi bekleniyor Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadına devam edilen karpuzda 200 bin ton, kavunda 50 bin ton rekolte bekleniyor.

Tadı, aroması ve kokusuyla bilinen Tarsus karpuzu ve kavunu ilçede bu yıl 27 bin dönümlük alanda yetiştirildi.

Hasatta çalışan mevsimlik tarım işçileri, Çukurova'nın sıcağına aldırış etmeden büyük bir emekle topladıkları ürünleri kamyonlara yüklüyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, ilçenin, "meyve deposu" olarak anıldığını söyledi.

İlçede çok sayıda ürün yetiştiğini ve bunların üreticilere önemli kazanç sağladığını ifade eden Avcı, karpuz ve kavunda verimin çiftçileri mutlu ettiğini dile getirdi.

Avcı, hasada yaklaşık 10 gün gecikmeli başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz bu yıl don nedeniyle fideleri tekrar söküp, dikmek zorunda kaldı. Buna rağmen hasat devam ediyor. Şu an fiyatlar iyi durumda. Sezona son hızla devam ediyoruz. Geçen yıl karpuzda 40 bin dönüm ekili alanımız vardı, bu yıl 20 bin dönüme düştü. Kavunda da aynı şekilde 15 bin dönüm alan ekliydi, bu yıl o da 7 bin dönüm civarlarına düştü. Gerçekten talep fazla. Çiftçimiz fiyattan memnun. Bu yıl karpuzda 200 bin ton, kavunda da 50 bin ton üretim bekliyoruz."

"Bu yıl için umutluyuz"

Avcı, ilçede yetişen karpuz ve kavunun iç piyasada yoğun talep gördüğünü, bazı Avrupa ülkelerine de ürünleri ihraç ettiklerini söyledi.

Çiftçilerin özverili çalışmalarına devam ettiğine değinen Avcı, "Arzı sağlayacağız, talebi de karşılamaya çalışacağız. Bu yıl için umutluyuz. Yani çiftçimiz para kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda biraz daha artarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Avcı, Tarsus'ta yetişen karpuz ve kavunun aroması ve lezzetiyle öne çıktığını vurguladı.

"Bu sene güzel, bereketli, bol kazançlı"

Üretici Mustafa Ergül de 30 dönüm arazisinde kavun ürettiğini belirterek, "Bu sene güzel, bereketli, bol kazançlı. Ürünlerimizi Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bu sezon güzel şeyler bekliyoruz. Soğuk nedeniyle zor yetiştirdik ama güzel ve bereketli oldu." ifadelerini kullandı.

Karpuz üreticisi Yahya Aslan da kışın yaşanan don nedeniyle arazilerdeki fideleri değiştirdiklerini ve sezona zorluk içerisinde hazırlandıklarını söyledi.

Karpuzların tarlalardan zahmetle toplandığına değinen Aslan, "Tarsus karpuzunun özelliği erkenci olması ve iyi bir aromaya sahip." diye konuştu.

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