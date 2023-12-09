Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,353.90
BTC/USDT
43,976.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da serada üzüm kesti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlıklarına bağlı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki serada üzüm hasadına katıldı.

Mustafa Güngör, Ahmet Bayram  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da serada üzüm kesti Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

Manisa
09.12.2023


Yunusemre ilçesindeki Enstitü yerleşkesinde bulunan serada üzüm kesen Bakan Yumaklı, kurumun çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Enstitü'nün özellikle sofralık üzümle alakalı farklı üretim yöntemlerini uzun süredir devam ettirdiğini belirtti.

Enstitü'deki serada sofralık üzümün ilk hasadının haziran, ikinci hasadının aralık ayında yapıldığını aktaran İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yani yılda iki kez sofralık üzüm hasadı yapılabilecek konuma geldik. Peki nedir avantajı? Her şeyden evvel üretim girdileriyle ilgili gübre gibi su gibi girdilerinde yaklaşık yüzde 35'lik bir tasarruf söz konusu. Aynı şekilde zirai ilaç kullanımı neredeyse yok denecek kadar az. Yine işçilikle ve iklimlendirmeyle alakalı avantajları var. Her halükarda ürünün olmadığı dönemlerde de örneğin aralık ayındayız üzüm hasadı yapıyoruz. Manisa gibi üzümün başkentinde aynı şekilde sera ortamında üretilebilecek ve yılda 2 kez hasat edilebilecek ürünün araştırmasının sona erdiğini de tamamlandığını da ve bu ürünlerin artık üretilmesiyle alakalı üreticilerin uygulamalarının başlayacağını da buradan söylemek isterim. Hayırlı, bereketli olsun."

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bakanlıklarının, bitkisel ve hayvansal üretim konularında araştırma enstitüleri vasıtasıyla ülkenin geleceği için çok önemli çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkili oluyor
Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
TRT World Forum'da "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar" oturumu yapıldı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da serada üzüm kesti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da serada üzüm kesti

Çiftçilere 406 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 yılda 400 milyon liralık çoban desteği verdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan ata tohumu mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan ata tohumu mesajı
Türkiye ile Suudi Arabistan tarım alanında işbirliği yapacak

Türkiye ile Suudi Arabistan tarım alanında işbirliği yapacak
Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi

Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet