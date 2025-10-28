Dolar
Ekonomi

Tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere 707 milyon 112 bin lira aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıldığını duyurdu.

Doğukan Gürel  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere 707 milyon 112 bin lira aktarıldı

Ankara

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemelerinin sürdüğünü hatırlatarak, "Tarım sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

