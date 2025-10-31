Dolar
Ekonomi

Çiftçilere 306 milyon 541 bin 763 lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 306 milyon 541 bin 763 lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Çiftçilere 306 milyon 541 bin 763 lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Toprağı emekle buluşturan, bereketi çoğaltan üreticilere destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "306 milyon 541 bin 763 lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırımlarına 175 milyon 791 bin 51 lira, bireysel sulamaya 84 milyon 636 bin 903 lira, sertifikalı tohum kullanımına 38 milyon 952 bin 986 lira, sertifikalı/standart fidan kullanımına 1 milyon 373 bin 639 lira, yağlı tohumlu bitkilere 1 milyon 71 bin 106 lira destekleme ödemesi yapılacak. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği ise 4 milyon 716 bin 78 lira olacak.

