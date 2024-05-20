Dolar
32.21
Euro
35.07
Altın
2,437.57
ETH/USDT
3,088.70
BTC/USDT
66,740.00
BIST 100
10,663.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklayacakları yeni destekleme modelinde gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilere kovan başına ilave destekler vereceklerini ifade etti.

Arife Yıldız Ünal  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destek verilecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Arı Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, bal üretiminde dünyada 2'nci olduğunu bildirdi.

Arıcıların 2003'ten itibaren desteklerden faydalandığına ve sektöre 2023'e kadar 1,6 milyar lira destek sağlandığına işaret eden Yumaklı, "Verilen desteklerin de etkisiyle arılı kovan, bal üretimi ve arıcılık işletme sayısında büyük artışlar kaydedildi. 2002'de 74 bin ton olan bal üretimimiz 2023'te 115 bin tona çıktı. Söz konusu dönemde arılı kovan sayımızı da 4,1 milyondan 9,2 milyona çıkarttık. Amacımız, kovan sayılarını artmasının yanında kovan başına alınan balın veriminin ve kalitesinin de artmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Bakanlık olarak çalışmalarını 5 ana eksende sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Bunlar verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik, kayıtlılık ve sektöre yatırım. Arıcılıkta da bu 5 ana eksen etrafında adımlar atacağız. Bu kapsamda yeni destekleme modelimizde gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destekler verilecek." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin bal arıları üzerinde etkilerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla Arıcılık Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi için çalışmalara başladık. Bunu, ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yapacağız. Bölgesel ırk ve ekotiplerle yapılan arıcılığın geliştirilmesi, bitki örtüsünün korunması, arıcılık yönetimi, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konuları kapsayacak eylem planıyla, iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların arılar üzerindeki etkisinin en aza indirilmesini amaçlayacağız."

Bu arada, Dünya Arı Günü, Birleşmiş Milletler kararıyla yeryüzündeki yaşamın devamlılığının sağlanmasında önemli rol üstlenen arıların önemine dikkati çekmek amacıyla her yıl 20 Mayıs'ta kutlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Başkalarına insan hakları dersi verenlerin Gazze'de işlenen suça ortak olmalarını kınıyoruz
TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak
"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destek verilecek

Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı

Bakan Yumaklı: Hibe desteğine esas proje limitlerini 7 milyon liradan 14 milyon liraya yükselttik

Bakan Yumaklı: Tarımda planlı üretime geçilmesi konusunda takvimimiz aksamaya meydan vermeden yürüyor

Bakan Yumaklı: Tarımda planlı üretime geçilmesi konusunda takvimimiz aksamaya meydan vermeden yürüyor
Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 4 yıl içinde çıkan orman yangınlarında 168 bin 194 hektar orman alanı zarar gördü

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 4 yıl içinde çıkan orman yangınlarında 168 bin 194 hektar orman alanı zarar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet