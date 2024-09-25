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Ekonomi

Türkiye ve Azerbaycan, hayvancılık alanında işbirliğini güçlendirecek

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında, "Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı" imzalandı.

Ruslan Rehimov  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Türkiye ve Azerbaycan, hayvancılık alanında işbirliğini güçlendirecek

Bakü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan ziyaretinde, Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarım alanındaki işbirliklerinin mevcut durumu ve gelecekte yapılacak çalışmalar müzakere edildi.

Görüşme sonrasında Yumaklı ve Memmedov, "Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı"na imza attı.

İmza töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Yumaklı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarımsal konuların Tarım Yürütme Komiteleri aracılığıyla yürütüldüğünü ancak bakanlıklar olarak tarımsal üretime ilişkin konuları geliştirmek adına sürekli istişare halinde olduklarını belirtti.

Tarımsal üretime ilişkin somut çıktılar aldıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün de hayvan sağlığıyla ilgili iyi niyet beyanı imzaladık ve konuda çalışma grupları oluşturulmasına karar verdik. Tarım Yürütme Komitelerinde ya da farklı resmi toplantılarda karar verilenlerin dışında da Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bu işbirliğinin daha ileri götürülmesini gerekçe oluşturacak projeleri de yine çalışma gruplarımız vasıtasıyla sürdürüyoruz. Bunun bir ileriki aşaması da sadece iki ülke arasında değil, Türk devletlerinin tamamını kapsayacak bir şekilde bunların oluşmasını sağlamaktır."

Türkiye'nin tarım sigortası konusundaki tecrübesinin Azerbaycan'da uygulanmaya başladığını belirten Yumaklı, "Bunun dışında arazi toplulaştırma projeleri, iklim değişikliğine uygun tohumların geliştirilmesi gibi konularda işbirlikleri ve tecrübe paylaşımları var. Gıda arz güvenliğinin ülkelerin üst sıralardaki gündemi olmasından hareketle, işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımdaki tecrübesi Karabağ'da uygulanacak

Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarım alanındaki ilişkilerin, diğer alanlardaki ilişkiler gibi gelişerek devam ettiğini belirtti.

Memmedov, Türk yatırımcıların işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında tarım ve hayvancılık alanında yatırımlar yaptığını bildirerek, "Bu Karabağ'dan et ürünlerinin dünya pazarına çıkarılmasına olanak sağlıyor. Bugün imzalanan niyet beyanıyla Karabağ ve Doğu Zengezur başta olmakla Azerbaycan'da ari bölgelerin oluşturulması, burada hayvancılık faaliyetlerinin yapılması ve hayvancılıkta işbirliği yapmamız öngörülüyor. Artık iki ülke arasında elle tutulur ve gözle görülür sonuçlar var. Tarım sigortası konusu bunlardan biridir. TARSİM modeli artık Azerbaycan'da uygulanıyor. Türkiye'nin tecrübesini, Türkiye'nin bu tecrübeyi edinirken geçtiği yolu öğrenerek Karabağ'da daha doğru ve düzgün, aynı zamanda da rekabetçi tarım sektörünün oluşmasına çalışacağız." dedi.

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