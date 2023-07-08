Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,864.60
BTC/USDT
30,251.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Gaziosmanpaşa'daki Sarıgöl Mahallesi (12C Bölgesi) Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı: Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimin planlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yönetmelik taslağı sektör paydaşlarının görüşlerine sunuldu, tarımsal üretim ile ilgili takvim işlemeye başladı." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Bakan Yumaklı: Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman müdürleri ile bir araya geldi.

Yumaklı, Bakanlıkta düzenlenen toplantıda, stratejik öneme sahip tarım sektörünün ülke için büyük bir ekonomik potansiyel barındırdığına dikkati çekerek, tarımın gıda üretimi, gıda arz güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik bir sektör olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün hem planlanması hem de yönetimi için yeni bir yaklaşım gerektiğine işaret ederek, bu yaklaşımı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İklim krizi, salgın hastalıklar, savaşlar ve nüfus artışının gıdaya olan talebi artırdığını belirten Yumaklı, olası risklere karşı Türkiye'nin tarımsal üretim altyapısının daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılının "Türkiye Yüzyılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Türkiye Yüzyılı"nda, başta tarım ve orman sektörü olmak üzere, birçok sektörde daha fazla söz sahibi olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Son 21 yılda yapılan çalışmaların ileriye taşınması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"9 kanundaki 39 maddede düzenlemeyi içeren ve 5 Nisan'da yayımlanan 7442 sayılı kanun değişikliği ile tarım ve orman alanında bir devrim gerçekleştirdik. Böylece ekilemeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, suya göre tarım yapılması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri kapsayan planlı üretime geçmeyi hedefledik. Bakanlığımızın merkez biriminde tarımsal üretimin planlanması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yönetmelik taslağı sektör paydaşlarının görüşlerine sunuldu. Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı."

Bakan Yumaklı'nın açıkladığı takvim çerçevesinde bölgelerde birçok toplantı gerçekleştirilecek.

İlgili kamu kurumları, özel sektör ile tarım sektöründe faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, dernekler ve üniversitelerin de görüşlerinin alınacağı toplantıların ardından Tarımsal Üretim Planlanması Hakkında Yönetmeliğin hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lice ve Genç kırsalında 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı Dağı'nın zirvesinde anıldı
Sakarya'da sağanak etkili oldu
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Birecik'te depremzedeler için yapılan bloklardan 13'ünün kaba inşaatı bitti

Benzer haberler

Aksaray'da hibeden yararlanan çiftçi, 20 tonluk sebze üretimini 100 tona çıkardı

Aksaray'da hibeden yararlanan çiftçi, 20 tonluk sebze üretimini 100 tona çıkardı

Bakan Yumaklı: Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı

Adana'da susuzluğa ve hastalığa dayanıklı yeni yer fıstığı çeşidi geliştirildi

Bingöl'de istilacı çekirgeler tarımsal ürünler için tehdit oluşturuyor

Bingöl'de istilacı çekirgeler tarımsal ürünler için tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapıldı
İstanbul'dan döndüğü köyünde ata tohumuyla sarımsak yetiştiriyor

İstanbul'dan döndüğü köyünde ata tohumuyla sarımsak yetiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet