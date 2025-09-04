Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Tarım, gıda ve içecek sektöründen 7 ayda 15,54 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 15,54 milyar dolara yükseldi.

Mücahit Enes Sevinç  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 7 ayda 15,54 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artarak 15,54 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat yüzde 21,49 yükselişle 13,75 milyar dolar oldu.

Sektör bu dönemde 1,79 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri yüzde 7,7 artışla ton başına 1363 dolara çıktı.

Temmuz ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,57 artışla 2,12 milyar dolara yükseldi.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ürün grupları

Ocak-temmuz döneminde sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 1,9 milyar dolarla şeker ve şekerli mamuller oldu. Bu grubu 1,8 milyar dolarla yaş meyve ve sebze, 1,4 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 3,6 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken, bunu 1,9 milyar dolarla bitkisel yağ, 1,6 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

En çok ihraç edilen ürün iç fındık

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün iç fındık oldu. İç fındık ihracatı 719,3 milyon doları aştı. Fındığı 633,1 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı, 504,7 milyon dolarla buğday unu izledi.

İthalatta ilk sırada 1,2 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 978,8 milyon dolarla dane mısır, 923,6 milyon dolarla kakao takip etti.

Irak, Almanya ve ABD ilk üçte

Ülkeler özelinde bakıldığında, tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 1,8 milyar dolarla Irak yer aldı. Irak'ı 1,1 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD izledi. ABD'ye dış satım bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,55 artarken, Irak'a ihracat yüzde 7,54 ve Almanya'ya ihracat yüzde 6,96 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke 1,6 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 1,58 milyar dolarla Brezilya ve 1,4 milyar dolarla Ukrayna takip etti.

