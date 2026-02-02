Dolar
Ekonomi

Tarım, gıda ve içecek sektöründen 2025'te 27,79 milyar dolarlık ihracat

Sektörün ocak-aralık döneminde yurt dışına en fazla sattığı ürün grubu, 3,87 milyar dolarla yaş meyve ve sebze oldu.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 2025'te 27,79 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,35 artışla 27,79 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin 2025 Aralık sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,35 artışla 27,79 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 25,47 artışla 22,88 milyar dolar oldu.

Sektör söz konusu dönemde 4,91 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri ise yüzde 9,38 artarak ton başına 1436 dolara yükseldi.

Aralık 2025 ihracatı ise 2024'ün aynı ayına göre yüzde 13,63 artışla 3,01 milyar dolar olurken, aynı dönemde ise ithalat yüzde 54,27 artarak 2,37 milyar dolar olarak kaydedildi.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ürün grupları

Geçen yıl sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 3,87 milyar dolarla yaş meyve ve sebze oldu. Bu grubu 3,59 milyar dolarla şekerli mamuller, 2,27 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 5,71 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken, bunu 3,22 milyar dolarla bitkisel yağ, 2,31 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

En çok ihraç edilen ürün rafine ayçiçek yağı oldu

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün rafine ayçiçek yağı oldu. Rafine ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar doları aştı. Onu, 1 milyar dolarla fındık içi, 891,7 milyon dolarla mandalina izledi.

İthalatta ilk sırada 1,77 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 1,25 milyar dolarla ham ayçiçek yağı, 1,19 milyar dolarla sığır ithalatı takip etti.

Irak'a 3,4 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 3,4 milyar dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla Rusya izledi. Rusya'ya ihracat bu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,13, Irak'a yüzde 0,76 artarken, Almanya'ya yüzde 8,38 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke de 3,3 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 2,2 milyar dolarla Brezilya ve 1,9 milyar dolarla Ukrayna takip etti.

