Ege Bölgesi'nin 2025'teki tarım ürünleri ihracatı 7,5 milyar dolara ulaştı
Ege Bölgesi'nin 2025 yılında tarım ürünleri ihracatı 7 milyar 553 milyon dolara ulaştı.
İzmir
Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 7 milyar 428 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege Bölgesi, 2025'te tarım ürünleri ihracatını yüzde 2 artırdı.
Bölgenin, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatından yüzde 21 pay alarak liderliğini sürdürdüğü belirtildi.
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 1 milyar 999 milyon dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün 1 milyar 128 milyon dolar, kuru meyve sektörünün ise 1 milyar 87 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.
İzmir, 4 milyar 401 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatıyla Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 58'ini tek başına gerçekleştirdi. İzmir'i sırasıyla Muğla, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya izledi.