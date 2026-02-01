Dolar
Ekonomi

Ege Bölgesi'nin 2025'teki tarım ürünleri ihracatı 7,5 milyar dolara ulaştı

Ege Bölgesi'nin 2025 yılında tarım ürünleri ihracatı 7 milyar 553 milyon dolara ulaştı.

Tezcan Ekizler  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Ege Bölgesi'nin 2025'teki tarım ürünleri ihracatı 7,5 milyar dolara ulaştı

İzmir

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 7 milyar 428 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege Bölgesi, 2025'te tarım ürünleri ihracatını yüzde 2 artırdı.

Bölgenin, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatından yüzde 21 pay alarak liderliğini sürdürdüğü belirtildi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 1 milyar 999 milyon dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün 1 milyar 128 milyon dolar, kuru meyve sektörünün ise 1 milyar 87 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.

İzmir, 4 milyar 401 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatıyla Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 58'ini tek başına gerçekleştirdi. İzmir'i sırasıyla Muğla, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya izledi.

