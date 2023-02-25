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Ekonomi

Taksitlendirilen borçlar için "borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı

Taksitlendirilen borçlar için borcun yüzde 10'u ödenmeden "borcu yoktur" yazısı verilmeyeceği şartı 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı.

Mustafa Çalkaya   | 25.02.2023
Taksitlendirilen borçlar için "borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre, vergi dairelerine borcu olan mükellefler borçlarını ödemede çok zor duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabiliyor.

Borçlunun çok zor durumda olması ve diğer şartları taşıması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında belirlenen şartlar dahilinde borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödenebiliyor.

Talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemek şartıyla alıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik ve mali alanda oluşturabileceği etkiler dikkate alınarak, söz konusu kanun maddesi kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10'unun ödenmesi şartına bağlı olarak borcun bulunmadığını gösteren yazının verilmesi uygulaması 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı.

Bu kapsamda ilgili kanuna göre borcu taksitlendirilenler, başka borçları bulunmuyorsa, taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemeden "borcu yoktur" yazısını alabilecekler.

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