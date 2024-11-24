Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,402.00
BTC/USDT
97,835.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sürdürülebilir balıkçılık için "küçük boydaki balıkları avlamayın" uyarısı

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, "Küçük balık yakalamak, küçük balık tüketmek, bu balıkları büyüdüğünde daha çok et vermiş, besili olarak avlamamızı engellemek demektir." dedi.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Sürdürülebilir balıkçılık için "küçük boydaki balıkları avlamayın" uyarısı

Sinop

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, "Küçük balık yakalamak, küçük balık tüketmek, bu balıkları büyüdüğünde daha çok et vermiş, besili olarak avlamamızı engellemek demektir. İkincisi, eğer üreme faaliyetini gerçekleştirmemişse balıklar, sonraki yıllarda daha az avlanacaklarının işaretidir." dedi.

Prof. Dr. Samsun, AA muhabirine, su ürünleri kaynaklarının korunmasının sürdürülebilir balıkçılık açısından önem taşıyan bir konu olduğuna işaret etti.

Dünyada nüfusun ve kirliliğin artmasıyla avcılık yoluyla elde edilen balık miktarının da giderek azaldığına dikkati çeken Samsun, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince mevzuat dışı avcılığın engellenmesine yönelik sıkı denetim yapıldığını, bilim camiası olarak kendilerinin de bu çalışmaları desteklediklerini dile getirdi.

İklim değişikliği, kirlilik, nüfus artışı gibi etkenlerin yanı sıra boy sınırının altında yapılan avcılık faaliyetlerinin de sürdürülebilir balıkçılık açısından tehlike oluşturduğunu vurgulayan Samsun, şöyle devam etti:

"Dünyada artık su ürünleri yoluyla avcılık elde etmek zorlaşıyor çünkü nüfus artıyor, kirlilik artıyor, küresel iklim değişikliğiyle sıcaklık artıyor. Bütün bunlar olumsuz etki yaparak göçmen balıklarımız hamsi, palamut gibi balıklarımızın üreme, gelişme, besin değerleri ve göç faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Akabinde bu balıkların, daha sonra az av verdiğini biliyoruz. Başta balık yakalayan su ürünleri avcılarımızın, akabinde vatandaşlarımızın asgari avlanma boy sınırından küçük olması durumunda balıkları tüketmemeleri önem arz ediyor. Küçük balık yakalamak, küçük balık tüketmek, bu balıkları büyüdüğünde daha çok et vermiş, besili olarak avlamamızı engellemek demektir. İkincisi, eğer üreme faaliyetini gerçekleştirmemişse balıklar, sonraki yıllarda daha az avlanacaklarının işaretidir."

"Palamut avcılığımız oldukça iyi geçti"

Prof. Dr. Osman Samsun, balıkların belirlenen kriterler çerçevesinde avlanmasının ticari değerlerini de artırdığına dikkati çekerek, "Palamut avcılığımız oldukça iyi geçti bu yıl. Eylül ayı başlarında başlayan palamut avcılığında balıklarımız 300-350 gram iken, şu an 1 kilo 300 grama yaklaştı. Buradan da anlıyoruz ki küçük boyda daha az ağırlıktaki balıkları biraz sabredip, bekleyip, biraz daha geç avlarsak bu balıklar daha büyük ağırlığa, daha ticari anlama kavuşuyor." diye konuştu.

Samsun, daha sürdürülebilir avcılık oluşturulması çalışmalarına bilinçli balıkçıkların da önemli katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi
Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı
Hatay'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Sürdürülebilir balıkçılık için "küçük boydaki balıkları avlamayın" uyarısı

Sürdürülebilir balıkçılık için "küçük boydaki balıkları avlamayın" uyarısı

Karadeniz'de fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı

Sakarya'da balıkçılar ekmeklerini tutkunu oldukları denizden çıkarıyor

Sinop'ta geleceğin şef adayları lakerdanın farklı yapım tekniklerini öğrenecek

Sinop'ta geleceğin şef adayları lakerdanın farklı yapım tekniklerini öğrenecek
Sinop'ta fırtına yüksek dalgalar oluşturdu

Sinop'ta fırtına yüksek dalgalar oluşturdu
Yönetmen Saleh, Filistin'de yaşananları beyaz perdeye taşımaya devam edecek

Yönetmen Saleh, Filistin'de yaşananları beyaz perdeye taşımaya devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet