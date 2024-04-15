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Ekonomi

SSB: Baykar, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmamıştır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Baykar'ın herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmadığını bildirdi.

Tolga Yanık  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
SSB: Baykar, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmamıştır

İstanbul

SSB'den yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda tüm güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Türk savunma sanayisinin 12 milyar doları aşan cirosu, 2 milyar doların üzerindeki AR-GE harcaması ve 90 milyar dolarlık proje hacmiyle çalışmalarını yürüttüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak, gösterilen bu büyük başarı karşısında sektörümüz nezdinde faaliyet gösteren şirketleri direkt ya da dolaylı olarak hedef alan, Başkanlığımızı ve sektörümüzü töhmet altında bırakan dezenformasyon maksadıyla uzun zamandır üretilen içerikleri üzülerek takip etmekteyiz. Başkanlığımız tarafından sektörümüze yönelik verilen çeşitli finansal teşvik, hibe ve destek programları bulunmaktadır. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı, Nitelikli Ürün Kredisi, Genel Maksat Helikopteri Projesi Yatırım Kredisi, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı, Kategori-C ve Teknoloji Ürün Kazanımı destek programlarımız kapsamında bugüne değin 500'ü aşkın firmaya ve 400'ü aşkın tedarik projesine 6 milyar liraya yakın hibe ve proje desteği sağlanmıştır."

"Baykar hiçbir teşvik ve destek programına başvurmamıştır"

Açıklamada, Baykar'ın söz konusu finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirine başvurmadığının altı çizilerek, "Baykar, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır. Her gün yeni ihracat rekorları kıran, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sektörümüzün önemli kuruluşlarından Baykar'a yönelik yürütülen art niyeti görmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Türk savunma sanayisinin, gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesi olduğu vurgulanan açıklamada, "SSB olarak yarınlarımız için bu ülkenin evlatları ile sektörümüze değer katan firmalarımızın yanında olmaya devam edecek, 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayisinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

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